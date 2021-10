Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kollision mit Wildschwein

Einer Wildschweinherde von mehreren Tieren begegnete eine 50-jährige PKW Fahrerin am Freitag, 08.10.2021 gegen 05:50 Uhr bei Nollingen. Die Frau befuhr die Landesstraße 143 von Nollingen kommend in Richtung Turbinenkreisverkehr Rheinfelden, als aus den Feldern auf der rechten Seite mehrere Wildschweine erschienen und die Fahrbahn kreuzten. Eines der Tiere wurde mit der vorderen linken Fahrzeugseite des Toyota's erwischt und musste im Nachgang vom zuständigen Jagdpächter erlöst werden. Der Sachschaden am PKW liegt bei etwa 700 Euro.

