Einen 25-Jährigen zog die Polizei am Donnerstag in Biberach aus dem Verkehr.

Der Autofahrer war gegen 10.30 Uhr in der Gymnasiumstraße unterwegs. Dort fiel er einer Polizeistreife auf, weil die Heckscheibe vereist war. Bei einer Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Versicherungsschutz des Mercedes abgelaufen war. Der 25-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen, ebenso der Fahrzeughalter. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher.

Die Polizei mahnt: Fahren ohne Versicherungsschutz ist kein Kavaliersdelikt. Die Versicherung ist vorgeschrieben, weil die Teilnahme am Verkehr Gefahren in sich birgt. Schnell werden andere verletzt oder gar getötet oder hoher Schaden verursacht. Damit alle zu ihrem Recht kommen, soweit dies möglich ist, müssen die Fahrzeuge versichert sein. Sonst muss der Verursacher persönlich haften, was eine enorme finanzielle Belastung werden kann. Und für die Opfer würde sonst manchmal gar kein Ausgleich möglich sein. Wer sein Fahrzeug versichert, verhält sich also sozial und verantwortungsbewusst. Ebenso mahnt die Polizei, vor der Fahrt für freie Sicht zu sorgen.

