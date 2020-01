Polizei Bonn

POL-BN: Jungen schlugen Schaufenstervitrine in Bonner Fußgängerzone ein

Tatverdächtige waren vermisst gemeldet

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag, 17.11.2020, haben Beamte der Polizeiwache Innenstadt drei Jungen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren in der Bonner Innenstadt angetroffen und festgehalten. Sie sollen gegen 03:25 Uhr mit einem auf der Sternstraße eine Vitrine eines Tabakgeschäfts eingeschlagen und mehrere Feuerzeuge gestohlen haben. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Tat beobachtet und sofort die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei über den Notruf 110 informiert. Auf Grund seiner guten Personenbeschreibung konnten die drei Tatverdächtigen wenige Minuten später von der Polizei gestellt werden. Die gestohlenen Feuerzeuge wurden sichergestellt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Jungen als vermisst gemeldet waren. Sie hatten sich aus einem Jugendwohnheim entfernt. Dorthin wurden sie nach der Anzeigenerstattung wieder zurückgebracht. Die Ermittlungen zu einem vierten Verdächtigen, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, dauern an.

