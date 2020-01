Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf/-Villenviertel: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen - Hinweise erbeten

Bonn

Am Donnerstagabend wurden der Bonner Polizei vier Einbruchsdelikte in Stadtbezirk Bad Godesberg gemeldet.

Zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kreisauer Straße ein. Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher unbemerkt auf das Grundstück des Hauses, zerstörten eine Fensterscheibe und erlangten so Zugang zu den Räumen. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ein aufmerksamer Nachbar überraschte gegen 18:55 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecher in der Neckarstraße. Diese hatten nach der Spurenlage den Gartenzaun eines Reihenhauses im rückwärtigen Bereich überklettert und einen Stuhl auf der Terrasse verrückt. Hiervon aufmerksam geworden, zog der Nachbar einen Rollladen hoch und konnte zwei Personenschatten wahrnehmen, die vom Grundstück liefen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der Unbekannten. Sachschaden entstand nach ersten Feststellungen nicht.

Um 20:00 Uhr stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses auf der Schenkendorfstraße bei ihrer Rückkehr einen Einbruch in ihre Wohnung fest. Unbekannte waren im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt auf den Balkon gelangt und hatten dort ein Fenster aufgehebelt. Aus den Räumen entwendeten sie nach ersten Ermittlungen Schmuck. Anschließend entkamen sie unbemerkt.

Im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 23:00 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentüre eines Reihenhauses auf der Kolberger Straße auf. Aus den durchsuchten Räumen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Auch hier gelang es den Tätern, unerkannt vom Tatort zu fliehen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und prüft auch, ob Tatzusammenhänge bestehen. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Die Bonner Polizei appelliert daher zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen. Informationen hierzu und eine kompetente Beratung erhalten Interessierte kostenlos vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei. Die nächste Gruppenveranstaltung zum Einbruchschutz findet am 27.01.2020 um 18:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn statt. Interessierte werden um Anmeldung unter 0228 15-7676 beim Kommissariat für Kriminalprävention gebeten.

