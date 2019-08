Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer mit 3,44 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagbergstraße 31.07.2019, 20.45 Uhr

Im Rahmen von Streitigkeiten wurde die Polizei zur Schlichtung am Mittwochabend in die Laagbergstraße gerufen. Vor einem dortigen Lebensmittelmarkt waren sich drei hitzköpfige Personen in die Haare geraten. Während die Polizei die Lage beruhigte und die Streithähne trennte, wurde bekannt, dass ein 35 Jahre alter Beteiligter stark alkoholisiert mit dem Fahrrad zum Ort gekommen war. Zeugen meldeten sich und bestätigten die Fahrt des 35-Jährigen. Die Polizei bot dem 35-Jährigen einen Atemalkoholtest an, der stattliche 3,44 Promille erbrachte. Daraufhin wurde dem Mann im Klinikum eine Blutprobe entnommen.

