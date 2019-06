Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Böschungsbrand

Wettermershagen (ots)

In der Samstagnacht gegen 00:30 Uhr hat zwischen Wettmershagen und Essenrode im Bereich neben der Fahrbahn die Böschung, in der Größe von 4 Quadratmetern, gebrannt. Der Brandort befand sich vor der Alten Mühle am Abzweig in Richtung Allenbüttel. Ein vorbeifahrender Fahrzeugführer meldete den Brand der Feuerwehr. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

PHK Brunken-Bruns

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell