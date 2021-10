Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Zufälliger Waffenfund

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Lenzkirch]

Am 07.10.2021 gegen 18:15 Uhr fand ein 33-jähriger Mann bei Renovierungsarbeiten in seinem Haus, auf dem Speicher, eine ihm bislang nicht bekannte Bodenluke. Unter dieser Bodenluke fand er zwei Langwaffen und eine Kurzwaffe. Er brachte die Waffen auf die hiesige Polizeidienststelle, wo nun Ermittlungen zur Herkunft dieser Waffen geführt werden. Im Anschluss an die Ermittlungen werden die Waffen vernichtet.

