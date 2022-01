Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220105-1: Fahrer eines Lieferwagens schwer verletzt - Krankenhaus

Brühl (ots)

Der Mann war mit seinem Citroen gegen einen Baum geprallt.

In Brühl hat sich am Dienstagnachmittag (4. Januar) ein Mann (59) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Der 59-Jährige war zuvor auf der Rheinstraße in Richtung Wesseling unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Citroen auf die linksseitige Fahrstreifenbegrenzung, die entlang der Fahrspur verläuft. Laut derzeitigem Sachstand habe der Fahrer dann nach rechts gelenkt und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Lieferwagen touchierte einen Baum, bevor er mit der Fahrzeugfront gegen einen weiteren Baum prallte. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Feuerwehrleute befreiten den 59-Jährigen aus dem Fahrzeug, der aufgrund des Schadens an seinem Berlingo nicht selbstständig aussteigen konnte. Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten sperrten den Fahrstreifen für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise ab. Gegen 18.30 Uhr war die Rheinstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. (sc)

