Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220104-4: Auto kollidiert mit Baum - Beifahrerin schwer verletzt

Brühl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Brühl haben Rettungskräfte ein Paar (26, 26) am späten Montagabend (3. Januar) verletzt in Krankenhäuser gebracht. Laut derzeitigem Sachstand waren die beiden 26-Jährigen mit ihrem Audi gegen 23.30 Uhr auf der 'Alte Bonnstraße' in Fahrtrichtung Bornheim unterwegs. Kurz hinter der Einmündung der Straße 'Am Petershof' habe der Fahrer mit dem linken Vorderreifen die Fahrbahnbegrenzung touchiert und habe daraufhin nach rechts gelenkt. Dabei sei er in den Grünstreifen gelangt und frontal mit einem Baum kollidiert. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Seine Beifahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Feuerwehr sperrte die 'Alte Bonnstraße' für die Zeit der Unfallaufnahme. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell