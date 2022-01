Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220104-1: Elektrische Zahnbürste aus Geschäft gestohlen - Festnahme

Hürth (ots)

Mitarbeiter des Drogeriemarkts hielten den Dieb bis zum Eintreffen der Polizisten am Tatort fest

Am Montagnachmittag (3. Januar) haben Polizisten in Hürth einen Mann (44) festgenommen, nachdem dieser eine elektrische Zahnbürste aus einem Drogeriemarkt an der Eschweilerstraße gestohlen hatte. Eine aufmerksame Kundin hatte eine Verkäuferin (62) auf den Diebstahl hingewiesen. Die 62-Jährige und ein weiterer Mitarbeiter (49) verfolgten den Täter sowie dessen Komplizen daraufhin. Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft stellten die Angestellten den 44-Jährigen, brachten ihn zurück in das Geschäft und riefen die Polizei. Sein Komplize lief davon. Der Flüchtige soll ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur sein. Außerdem habe er eine Glatze.

Bei einer Durchsuchung des festgehaltenen Diebs fanden die hinzugerufenen Polizisten in der Umhängetasche des Mannes eine elektrische Zahnbürste. Da der 44-Jährige wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt ist, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu dem geflüchteten Komplizen des Diebs richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (sc)

