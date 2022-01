Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220103-4: Zwei Einbrüche in Alstädten-Burbach

Hürth (ots)

Polizei des Rhein-Erft-Kreises verzeichnete seit dem Neujahrstag mehr als 5 Wohnungseinbrüche im gesamten Kreisgebiet.

Am Samstag (1. Januar) haben zwei Geschädigte Einbrüche in ihre Wohnungen im Hürther Stadtteil Alstädten-Burbach angezeigt. Zwischen Freitagvormittag (31. Dezember) 10.30 Uhr und Samstagmittag (1. Januar) 12.15 Uhr drangen Einbrecher in eine Wohnung an der Straße 'Zur Gotteshülfe' ein. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter die Balkontüre der Erdgeschosswohnung auf und gelangten in die Wohnung der Geschädigten. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Zimmer. Laut derzeitigem Sachstand entwendeten die Unbekannten Schmuck.

Zwischen Donnerstagmorgen (23. Dezember) 8 Uhr und Samstagabend (1. Januar) 21 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Straße 'Auf den Dreien' ein. Ersten Ermittlungen zur Folge betraten die Einbrecher das Haus, nachdem sie durch den Garten auf das Grundstück gelangt waren und eine Balkontür aufgehebelt hatten. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Zimmer des Hauses und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Schmuck und Bargeld.

Die Polizisten sicherten die Spuren an beiden Tatorten und fertigten Strafanzeigen.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in den oben genannten Tatzeiträumen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Wo Einbrecher in der vergangenen Wochen kreisweit aktiv waren, sehen Sie im Wohnungseinbruchsradar der Polizei Rhein-Erft-Kreis unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell