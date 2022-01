Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220103-2: Versuchter Einbruch in Turnhalle - Beweismittel sichergestellt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (31. Dezember) und Samstagmittag (1. Januar) in Brühl die Eingangstür einer Sporthalle beschädigt. Aus dem Gebäude wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet.

Am Neujahrstag meldete sich gegen 12.30 Uhr der Hausmeister der Astrid-Lindgren-Schule und machte Angaben zu dem Einbruchsversuch. Nach ersten Ermittlungen hatten Unbekannte die Eingangstür der Sporthalle mit einem großen Stein beschädigt. Der Zeuge hatte kurz vor seinem Notruf bemerkt, dass die Eingangstür offen stand. Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort, stellten im Vorraum der Turnhalle eine Glasflasche als Beweismittel sicher und nahmen eine Anzeige auf.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Zeitraum von Freitagnachmittag (31. Dezember) gegen 15 Uhr und Samstagmittag 12.30 Uhr im Bereich der Astrid-Lindgren-Schule verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell