Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Pulheim (ots)

65-jährige Frau wird bei Kollision mit Linienbus schwerverletzt

Freitagmorgen (31.Dezember), gegen 09:10 Uhr, befuhr eine 65-jährige Frau aus Pulheim mit ihrem Pkw die Landstraße 91 von Bergheim-Glessen in Richtung Pulheim-Dansweiler. In Höhe des Sintherner Holzweg beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Linienbus. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die Frau schwer und der 46-jährige Busfahrer aus Köln, sowie eine 63-jährige Frau aus Bergheim (Fahrgast) leicht. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zwei Fahrgäste im Bus, wovon einer unverletzt blieb. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Beide Fahrzeugführer mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein anliegendes Krankenhaus verbracht werden. (jd)

