Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mit zwei Promille unterwegs

Meppen (ots)

Am Sonntagnachmittag entzog sich ein 60-Jähriger auf der Straße Hünteler Schleuse einer Verkehrskontrolle. Eine Streifenbesatzung wurde gegen 14.40 Uhr auf den Mann aufmerksam, da dieser in seinem Opel starke Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten den Mann anhalten wollten, entzog er sich der Polizeikontrolle und flüchtete über einen Feldweg in ein Maisfeld. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell