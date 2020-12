POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Geschädigten

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 03.12.2020, 15:15 - 15:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, Allensteinstraße. Die Unfallverursacherin erschien auf der Dienststelle und gab an, dass sie mit ihrem silbernen Nissan Note rückwärts aus ihrer Garage herausgefahren sei. Hierbei habe es eine Kollision mit einem unbekannten vorbeifahrenden Fahrzeug gegeben. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin konnte eine starke Beschädigung am Stoßfänger festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen und den weiteren Unfallbeteiligten.| pizw

