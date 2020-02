Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Großkontrolle der Polizeiinspektion Delmenhorst +++ zahlreiche Verstöße festgestellt

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst, darunter einige Studierende der Polizeiakademie Niedersachsen, die sich zurzeit im Einsatzpraktikum befinden, führten am Mittwoch, den 05. Februar 2020 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr stationäre Kontrollmaßnahmen am "Hasporter Damm" durch. Unter den insgesamt 184 kontrollierten Fahrzeugen und 201 überprüften Personen, konnten 29 Verstöße festgestellt werden. Dabei handelte es sich zum Großteil um Verkehrsverstöße wie die Benutzung des Mobiltelefons, der nicht angelegte Sicherheitsgurt oder Mängel am Kraftfahrzeug. Allerdings stellten die Beamten auch Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ihnen wurde von einem Arzt Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neben der Beschlagnahme von aufgefundenen Betäubungsmitteln und Waffen, vollstreckten die Beamten auch zwei Haftbefehle der kontrollierten Personen.

In einem Fall besteht der Verdacht, dass der 55-jährige Fahrzeugführer einen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Sein 45-jähriger Beifahrer (der Fahrzeughalter) stand zudem unter deutlichem Betäubungsmitteleinfluss. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Oldenburg wurde von einem Richter die Durchsuchung des Pkw und der Wohnung des Fahrzeughalters angeordnet. Dabei fanden die Polizeibeamten eine große Menge an Betäubungsmitteln und beschlagnahmten diese.

Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

