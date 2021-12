Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211230-4: Handtaschendieb klopfte an

Bergheim (ots)

Ein Unbekannter stahl aus dem Fußraum eines Autos einen Rucksack

Am Mittwochabend (29.Dezember) hat ein dreister Dieb auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Humboldtstraße an die Scheibe eines Autos geklopft und einer im Auto sitzenden Frau einen Rucksack, den sie als Handtasche nutzte, aus dem Fußraum entwendet.

Gegen 19.30 Uhr soll die Kerpenerin (52) auf dem Beifahrersitz ihres Wagens auf ihren Lebensgefährten gewartet haben. Plötzlich habe jemand an die Scheibe geklopft und ein unbekannter Mann zog die offenstehende Beifahrertür auf. Nach Angaben der 52-Jährigen griff er unvermittelt nach ihrem rosafarbenen Rucksack, der im Fußraum lag und lief mit zwei weiteren Personen (m/w) in Richtung eines Autohauses davon.

Der Tatverdächtige soll nach Angaben der Geschädigten 15 bis 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine blaue Jeans. Seine weibliche Begleiterin soll 15 bis 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank sein. Sie hatte schulterlanges blondes Haar und ein weißes Damenrad bei sich. Eine Beschreibung des männlichen Begleiters liegt nicht vor.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 fragen: Wer hat die Tat beobachtet oder hat die Personengruppe im Umfeld der Humboldtstraße gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zur Identität der Personen geben?

Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell