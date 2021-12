Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211230-2: Einkaufskorb mit Parfümpaketen entwendet

Kerpen (ots)

Zwei Zeuginnen meldeten der Geschäftsleitung eines Drogeriemarktes den Diebstahl der duftenden Ware im Wert von mehr als tausend Euro und machten Angaben zu zwei Tätern.

Mittwochnachmittag (29. Dezember) befanden sich gegen 15.45 Uhr zwei Zeuginnen (22/unbekannt) vor dem Eingang eines Drogeriemarktes an der Kerpener Straße in Sindorf und rauchten. Ihnen fiel ein Schwarzer mit Mantel auf, der auf beide sehr nervös wirkte. Im nächsten Moment sei ein weiterer Mann aus dem Drogeriemarkt gelaufen. Er hatte einen Einkaufskorb voller Parfümpakete dabei. Beide Männer seien in Richtung des Sindorfer Bahnhofes davongelaufen. Die Zeuginnen meldeten ihre Beobachtung der Geschäftsleitung, die die Polizei informierte. Nach erster Einschätzung entwendeten die Ladendiebe Parfüms im Wert von mehr als tausend Euro.

Der zunächst aufgefallene Mann mit Mantel hatte leichten Bartwuchs und trug neben dem Mantel einen auffallend grün-karierten Schal.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell