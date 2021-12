Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211229-5: Polizei nimmt Diebe vorläufig fest

Elsdorf (ots)

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am frühen Mittwochmorgen (29. Dezember) haben Polizisten in Elsdorf drei Männer (19, 21, 24) vorläufig festgenommen, nachdem diese eine Jacke aus einem geparkten Auto gestohlen haben sollen. Aufmerksame Anwohner beobachteten die Diebe beim Durchwühlen des BMWs und riefen die Polizei. Laut Aussage der Zeugen seien die Männer nach der Tat an der Köln-Aachener-Straße in Richtung Mittelstraße davon gelaufen. Zuvor sollen sich die Männer lautstark auf der Straße unterhalten haben.

Die Polizisten fahndeten im Bereich des Tatorts nach den verdächtigen Personen und trafen dabei drei Männer an, die die beschriebene Kinderjacke, eine hochwertige Handtasche sowie weitere Bekleidungsgegenstände bei sich trugen. Nach einer Durchsuchung nahmen die Polizisten die Männer mit zur Polizeiwache. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige und der 24-Jährige wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits polizeibekannt sind.

Die Zugehörigkeit der weiteren Gegenstände ermittelt die Kriminalpolizei derzeit. Da die Handtasche und die weiteren Bekleidungsgegenstände bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden konnten, bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 um Mithilfe. Geschädigte werden gebeten sich mit einem Eigentumsnachweis unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell