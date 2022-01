Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220103-1: Drogentest bei E-Scooter-Fahrer positiv

Brühl, Wesseling (ots)

Arzt entnimmt dem Betroffenen auf Anordnung eine Blutprobe

Am Sonntagabend (2. Januar) haben Polizisten in Brühl Ermittlungen gegen den Fahrer (19) eines E-Scooters aufgenommen. Ein Drogenvortest hatte ein positives Ergebnis auf Cannabis angezeigt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die wenig später von einem Arzt entnommen wurde.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierten die Polizisten den 19-Jährigen auf der Rheinstraße. Der war zuvor mit einem Leihscooter unterwegs gewesen. Da seine Pupillen vergrößert und die Bindehäute stark gerötet waren, führten sie mit dem Betroffenen den Drogentest durch. Nach der Blutprobe durfte der junge Mann die Polizeiwache wieder verlassen.

Bereits am Freitagnachmittag (31. Dezember) hatten Polizisten in Wesseling einen 27-Jährigen gestoppt. Er war mit einem E-Scooter auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Auch bei ihm zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis. Daher ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an.

Am Samstagmorgen (1. Januar) stoppten Polizisten in Brühl einen Scooterfahrer (27). Er war mit seinem Roller die Kaiserstraße entlang gefahren. Die Beamten stellten fest, dass der Mann glasige Augen hatte. Ein Drogentest zeigte ebenfalls ein positives Ergebnis auf Cannabis an. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an.

Alle drei Betroffenen müssen sich jetzt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

