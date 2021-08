Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Zeugen gesucht

Beesten (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 1 Uhr an der Schapener Straße in Beesten zu einer Auseinandersetzung und anschließender Köperverletzung zwischen einem 20-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Fahrer eines vermutlich roten Honda. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell