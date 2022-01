Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220103-3: Seniorin nach Verkehrsunfall in Krankenhaus verstorben

Wesseling (ots)

Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 29. Dezember 2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5110109

Die 88-Jährige, die am Dienstagabend (28. Dezember) bei einem Verkehrsunfall in Wesseling schwer verletzt worden war, ist am Donnerstagabend (30. Dezember) auf der Intensivstation eines Krankenhauses verstorben.

Nach ersten Ermittlungen soll die Seniorin gegen 18 Uhr zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn der Flach-Fengler-Straße getreten sein. Auf der Straße hatte sie der Skoda eines Autofahrers (19) erfasst. Durch den Zusammenstoß zog sich die Rentnerin so schwere Verletzungen zu, dass Rettungskräfte sie umgehend in ein Krankenhaus brachten.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell