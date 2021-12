Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211205 - 1455 Frankfurt-Innenstadt: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Morgen (05. Dezember 2021) kam es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Männer mit einem Messer verletzt wurden. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger konnte am Frankfurter Flughafen festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand kam es in einem Lokal in der Brönnerstraße gegen 05.30 Uhr zwischen mehreren Gästen zu Streitigkeiten, welche sich im weiteren Verlauf nach draußen verlagerten. Bei einer darauffolgenden Auseinandersetzung auf der Straße wurden zwei 27 und 29 Jahre alte Männer mit einem Messer verletzt, die in der Folge zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Nach der Tat wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Laufe des Vormittags konnten Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Diese dauern, auch in Hinblick zu den Hintergründen der Tat, an.

