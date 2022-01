Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220103-5: Steine auf Straßenbahnen geworfen - Polizisten stellen zwei Tatverdächtige

Wesseling (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

Dank eines aufmerksamen Zeugen (53) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Sonntagnachmittag (2. Januar) eine Jugendliche (15) und ein Kind (13) identifiziert. Dem Mädchen und dem Jungen wird vorgeworfen, zuvor an der Straßenbahnhaltestelle 'Wesseling Süd' Steine auf einfahrende Züge geworfen zu haben.

Gegen 15.30 Uhr alarmierte der Zeuge die Polizei und informierte die Beamten über die Steinewerfer. Nach seinen Angaben sollten zwei Personen mit roten und eine mit einem grauen Kapuzenpullover die Steine auf die Fenster der Züge geworfen haben. Ein weiterer Täter habe ein schwarzes Oberteil getragen. Zudem sei eine weibliche Person mit blonden Haaren beteiligt gewesen. Sie habe ein graues Oberteil getragen.

Noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts trafen die hinzugerufenen Beamten zwei Tatverdächtige an, auf die die Personenbeschreibung des Zeugen passte. Die Fahndung nach den beiden noch Unbekannten dauert an.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen und Fahrgäste der Straßenbahn, die Beobachtungen zur Sache gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell