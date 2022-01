Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220105-2: Räuber drohte Angestellten mit Messer - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Unbekannte raubten Bargeld eines Tiernahrungshandels

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Dienstagabend (4. Januar) die Fahndung nach einem 25 bis 35 Jahre alten Mann aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zwei Mitarbeiterinnen (34/57) eines Tiernahrungsgeschäfts an der Sportparkstraße in Bergheim mit einem Messer bedroht zu haben, während sein Komplize "Schmiere" stand.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten um Hinweise aus der Bevölkerung und fragen wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Der unbekannte Tatverdächtige soll etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt soll er eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und schwarze Schuhe getragen haben. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Tuch bedeckt und auf dem Kopf trug er eine schwarze Mütze.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 20 Uhr soll ein unbekannter Mann den Tiernahrungshandel betreten haben. Der Unbekannte habe ein Messer und eine Plastiktüte in der Hand gehalten und die 57-jährige Mitarbeiterin bedroht. Er soll die Angestellte aufgefordert haben die Kasse zu öffnen und habe dann das Geld entnommen. Anschließend ließ er sich in einen Nebenraum führen. Dort soll er auch die zweite Verkäuferin mit dem Messer bedroht und gezwungen haben einen Tresor zu öffnen. Nachdem er das Bargeld aus dem Safe eingesteckt hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nach Angaben der 57-jährigen Angestellten habe der Tatverdächtige von einer weiteren Person, die vor dem Geschäft gewartet habe, Anweisungen erhalten, so dass die Ermittler derzeit davon ausgehen, dass sich während des Überfalls vor dem Geschäft mindestens ein Mittäter aufhielt. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell