Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Arbeitsunfall - Person schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am Donnerstagmittag (09.12.2021) kam es am ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus in Lamstedt-Nindorf gegen 12:30 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 69-jähriger Lamstedter wurde bei Abrissarbeiten schwer verletzt. Seelsorger sowie der Ortsbürgermeister kümmerten sich um die Betreuung der anderen Helfer und Einsatzkräfte. Das Gewerbeaufsichtsamt und die Polizei übernahmen die weitere Ermittlungen zur Unglücksursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell