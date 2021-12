POL-CUX: Falschfahrer sorgt für Verkehrsgefährdung - Aufmerksame Verkehrsteilnehmer verhindern schweren Verkehrsunfall ++++ Transporter kommt von der Fahrbahn ab und verliert Betriebsstoffe

Polizeiinspektion Cuxhaven

Falschfahrer sorgt für Verkehrsgefährdung - Aufmerksame Verkehrsteilnehmer verhindern schweren Verkehrsunfall ++++ Transporter kommt von der Fahrbahn ab und verliert Betriebsstoffe

Cuxhaven

Cuxhaven/BAB27. Am Donnerstagmittag (09.12.2021) fuhr ein 92-jähriger Bremerhavener gegen 11:30 Uhr nach derzeitigen Erkenntnissen an der Anschlussstelle Altenwalde auf die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven auf. Kurz darauf wendete er seinen PKW VW Polo und kam zwischenzeitlich quer zu beiden Fahrspuren zum Stehen, sodass zwei Sattelzüge auf dem Hauptfahrstreifen und ein PKW auf dem Überholfahrstreifen eine Gefahrenbremsung einleiten mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Nach kurzer Fahrt entgegen der Fahrtrichtung wendete er erneut und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Cuxhaven auf der richtigen Richtungsfahrbahn fort. Nur den schnellen Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen ist. Der Führerschein des Verursachers wurde einbehalten und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei Geestland bittet etwaige weitere Zeugen und die Fahrzeugführer der Sattelzüge sich unter der Telefonnummer 04743/9280 zu melden.

Loxstedt/B437. Am Donnerstagvormittag (09.12.2021) befuhr ein 52-jähriger Geestländer mit seinem Transporter gegen 09:00 Uhr die B437 in Richtung Wesertunnel. Aus bislang unbekannter Ursache kam er kurz vor dem Wesertunnel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einer Kanalabdeckung. Der Geestländer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Weiter drohten Betriebsstoffe ins Erdreich und die Kanalisation zu gelangen. Die Feuerwehr sowie die untere Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven kümmerten sich um die Absicherung und Aufnahme der Betriebsstoffe.

