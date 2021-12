Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kind angefahren, beleidigt und anschließend geflüchtet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Dienstagabend (07.12.2021) befuhr ein 12-jähriges Kind gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrrad den Strichweg. Auf Höhe der Hausnummer 174 fuhr ein bisher unbekannter Motorradfahrer aus bisher unbekannter Ursache auf das Fahrrad des Kindes auf. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht an den Knien und an der Hand. Anschließend flüchtete der Motorradfahrer unerkannt. Der Junge gab noch an, dass der Motorradfahrer ihn zuvor beleidigt hätte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

