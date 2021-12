Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B71 - Ergänzung zur Pressemeldung von 11:35 Uhr (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich heute gegen 10:45 Uhr auf der B71 zwischen Beverstedt und Heerstedt ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 74jähriger Beverstedter mit seinem PKW Audi die B71 in Richtung Bremervörde. Ein hinter ihm fahrender, 66-jähriger Loxstedter scherte mit seinem PKW VW Golf zum Überholen aus und übersah hierbei einen entgegenkommenden Sattelzug, welcher durch einen 59-jährigen Mann aus der Slowakei gelenkt wurde. Durch den Unfall wurde der Mann aus Loxstedt in seinem PKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 74-jährige Beverstedter wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Sattelzugfahrer blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung und Reinigung der Fahrbahn wird die B71 vermutlich noch bis 18 Uhr voll gesperrt bleiben. Es wird empfohlen die Unfallstelle weiträumig zu umfahren, da sich auf den umliegenden Strecken die beiden Fahrbahnsanierungen, ebenfalls auf der B71 im Bereich Kirchwihstedt sowie auf der K58 zwischen Schiffdorf und Sellstedt mit entsprechenden Vollsperrungen befinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell