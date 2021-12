Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch ++ Auffahrunfall ++ Lkw verursacht Stau auf der A27

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Tageswohnungseinbruch

Geestland/Bad Bederkesa. Wie der Polizei am gestrigen Dienstag angezeigt wurde, brachen am Nachmittag des 02.12.21 unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Beerster Mühlenweg ein. Die Täter hebelten zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Entwendet wurde Bargeld. Zeugen, die am Nachmittag des 02.12.2021 Personen und/oder Fahrzeuge im Tatortbereich beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei Geestland unter 04743-9480.

++++++

Auffahrunfall wegen Unachtsamkeit

Loxstedt. Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es gestern Vormittag gegen 10.30 Uhr auf der Autobahn. Ein 40-jähriger aus Bremen war mit seinem PKW mit Anhänger auf dem Hauptfahrstreifen aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter eines 72-jährigen aus Hagen aufgefahren. Der 40-jährige musste nach dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Der PKW des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

++++++

Liegengebliebener Lkw verursacht Stau auf der A27 zwei Auffahrunfälle im Rückstau / drei Personen leicht verletzt

Bremerhaven. Am 08.12.2021 war zunächst gegen 04.30 Uhr ein Lkw auf der Richtungsfahrbahn Walsrode vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum liegengeblieben. Bei dem 7,5-Tonner hatte sich ein Zwillingsrad gelöst und der Achsträger des LKW war auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Zur Höhe des dabei entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Ausfahrt bis kurz vor 8 Uhr gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im einsetzenden Berufsverkehr. Im Rückstau ereignete sich gegen 06.50 Uhr ein Auffahrunfall unter Beteiligung von zwei Pkw kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum. Hier entstand nur Sachschaden in bislang unbekannter Höhe und die beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Kurz bevor die Sperrung aufgehoben wurde kam es zu einem weiteren Auffahrunfall auf dem Überholfahrstreifen kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen. Ein 27-Jähriger aus Geestland hatte das Stauende zu spät bemerkt und war mit seinem Opel auf den Mercedes-Benz eines 51-Jährigen aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste aufgefahren. Ein hinter dem Geestländer fahrender 21-jähriger aus Cuxhavener bemerkte die Unfallstelle zu spät, wich aber noch mit seinem Hyundai nach links aus und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Von dort schleuderte der PKW gegen den bereits verunfallten Mercedes-Benz. Alle drei Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Zwei von ihren mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die beiden Fahrstreifen mussten wegen dieses Unfalls gesperrt werden. Der Verkehr konnte jedoch über den Seitenstreifen geführt werden. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven war ebenfalls ausgerückt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000,- Euro geschätzt.

Foto vorhanden

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell