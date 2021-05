Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handy geraubt

Eine handfeste Auseinandersetzung wurde der Polizei Ulm am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Ulmer Fußgängerzone gemeldet.

Ulm (ots)

Vor Ort stellte sich heraus, dass es Streit um ein Handy gab. Dabei hatte eine 21jährige Frau einer 15jährigen das Gerät aus der Hosentasche gezogen. Als diese ihr Eigentum zurückforderte erhielt sie statt dem Telefon einen Faustschlag ins Gesicht. Zudem lies die 21jährige die jüngere Besitzerin nicht im Unklaren darüber, was sie mit der 15jährigen und dem Gerät und vorhat: Die Jugendliche umbringen und das Smartphone verkaufen. Die Täterin konnte noch vor Ort von einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte festgenommen werden. Sie war mit fast zwei Promille deutlich alkoholisiert und musste ihren Rausch in einer Zell im Neuen Bau ausschlafen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ulm soll sie im Laufe des Sonntags dem Haftrichter vorgeführt werden. Die ebenfalls betrunkene Geschädigte konnte nach der Aufnahme des Sachverhaltes in Begleitung einer Aufsichtsperson ihren Heimweg antreten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0929362)

