POL-UL: (UL) Ulm - Poser Szene unter Beobachtung

Ulm (ots)

Die Ulmer Polizeireviere hatten am Freitagmittag wieder einen verstärkten Blick auf die Poser Szene. Um 18 Uhr wurde in der Frauenstraße ein BMW kontrolliert. Der 19-Jährige hatte an seinem BMW Räder montiert, die aber nicht von einem Sachverständigen abgenommen worden waren. Eine Stunde später wurden in der Steinstraße zwei Autos beanstandet. An einem BMW war ein Heckspoiler angebaut, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war. An einem zweiten Auto war eine nicht zugelassene Heckschürze montiert. Die Fahrer mussten unverzüglich die Heimfahrt antreten und bekamen einen Termin zur Mängelbeseitigung.

