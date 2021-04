Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Zeugen gesucht!

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter besprühten vermutlich zwischen dem 01.04.2021 und dem 05.04.2021 die Hausfassade eines Wohngebäudes in der Kirchstraße. Mit schwarzer Sprayfarbe brachten die Täter einen Schriftzug an und verursachten so einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222 - 57090 zu melden.

