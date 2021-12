Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Keine Verstöße bei Kontrollen der Corona-Verordnung

Cuxhaven (ots)

Polizei und Gesundheitsamt kontrollieren gemeinsam Einhaltung der Corona-Verordnung

Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven hat am Dienstag, 07.12.2021, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven die Einhaltung der Corona-Verordnung kontrolliert. Ziel dieser ersten Schwerpunktkontrolle waren vor allem der Weihnachtsmarkt am Schloss, der Winterzauber im Kurpark und die Gastronomie in den Kurgebieten und der Innenstadt Cuxhaven. Sehr positiv: nur eine kleine Personengruppe musste auf die Maskentragepflicht hingewiesen werden, ansonsten wurden keine Verstöße festgestellt. Auffällig war, dass viele Bereiche nur spärlich besucht waren. Neben diesen Schwerpunktkontrollen führen Polizei und Gesundheitsamt im gesamten Landkreis präventive und repressive Kontrollen durch, die helfen sollen die Pandemie einzudämmen. Bisher haben die Betreiber und Geschäftsinhaber sehr positiv auf das Erscheinen der Polizei reagiert. Oft wurde das Gesprächsangebot dankend angenommen. Ebenso konnten sich die Polizisten von sinnvollen und praktisch gut umsetzbaren Hygienekonzepten überzeugen. Bei den Gesprächen zeigte wurde auch deutlich, dass sich die meisten Geschäfte auf Veränderungen der Regeln rechtzeitig vorbereiten. In der nächsten Zeit wird die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Cuxhaven täglich unterwegs sein, um die Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung zu überwachen. Natürlich immer in der Hoffnung auf gute Gespräche und wenig Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell