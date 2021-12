Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Glätteunfall in Altenwalde - Pkw fährt gegen Gebäudefassade

Cuxhaven (ots)

Altenwalde. Am frühen Sonntagmorgen (05.12.2021), gegen 00:55 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste die Hauptstraße (L 135) in Altenwalde in Fahrtrichtung Nordholz. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn, in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor der Heranwachsende die Kontrolle über seinen Pkw Volkswagen Golf und prallte gegen die Hauswand bzw. das Schaufenster eines dort ansässigen Gewerbetreibenden. Der Fahrzeugführer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung mittels Rettungstransportwagen in das Cuxhavener Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

