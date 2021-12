Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bremerhaven; BAB 27; AS Überseehäfen Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss auf der Autobahn 27

Cuxhaven (ots)

Am Freitag gegen 16 Uhr kam ein 46-jähriger Bremer mit seinem vollbesetzten Mercedes-Mietwagen von der Fahrbahn ab. Er wollte die Autobahn an der Ausfahrt Bremerhaven-Überseehäfen verlassen und geriet in den linken Seitenraum, wo das Auto so stark beschädigt wurde, dass es später abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Drogeneinfluss stand. Auf dem Polizeikommissariat Geestland wurde ihm deshalb ein Blutprobe entnommen.

Nachdem er die Polizeidienststelle verlassen durfte, wurde er mit seinen Mitfahrern von einem 39-jährigen Beverstedter abgeholt. Dieses Fahrzeug wurde wenig später kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass dieser Fahrer keinen Führerschein besitzt und auch unter Drogeneinfluss stand. Folglich musste auch er mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Die Polizei behielt die Fahrzeugschlüssel ein, damit mit dem Auto nicht mehr weitergefahren wird. Wie diese Personengruppe nun nach Hause gekommen ist, blieb unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.

Polizeiinspektion Cuxhaven