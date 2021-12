Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Baucontainer aufgebrochen ++ Tageswohnungseinbrüche in Stotel ++ Auffahrunfall - ein Verletzter

Cuxhaven (ots)

Baucontainer aufgebrochen

Beverstedt. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 01.12.21, auf Donnerstag, 02.12.21, diverse Baumaschinen aus einem Baucontainer entwendet. Der Container steht auf dem gesperrten Radweg an der B71 zwischen Heerstedt und Beverstedt. Die Täter haben das Vorhängeschloss aufgebrochen und Baumaschinen im Wert von etwa 5.000 Euro gestohlen.

++++++

Tageswohnungseinbrüche in Stotel

Stotel. Gleich in zwei Einfamilienhäuser sind gestern Nachmittag unbekannte Täter eingebrochen. Bei dem ersten Haus waren die Bewohner nicht zu Haus. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Bei dem zweiten Haus zerstörten die Unbekannten eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt. Im Haus durchsuchten sie alle Räume. Im Obergeschoss trafen sie allerdings auf die Bewohner und ergriffen die Flucht. In beiden Fällen kann noch nichts zum Diebesgut gesagt werden.

++++++

Auffahrunfall - ein Verletzter

Loxstedt. An der Kreuzung Bahnhofstraße - Düringer Straße kam es gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger aus Loxstedt wartete mit seinem PKW an der roten Ampel. Ein 46-jähriger Bremerhavener übersieht den PKW und fährt mit seinem PKW auf den wartenden auf. Der 56-jährige wird bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen war nur gering.

++++++

Nicht geblinkt - Unfall verursacht

Osten. Weil er nicht geblinkt hat, wird ein 53-jähriger aus Neuenkirchen als Verursacher eines Unfalls angesehen, obwohl er auf der Vorfahrtstraße unterwegs war. Der Mann war mit seinem PKW gestern Abend gegen 18 Uhr auf der Langen Straße in Osten unterwegs. Er wollte der abknickenden Vorfahrt folgen und auf der Birkenstraße weiterfahren. Ihm entgegen kam ein 44-jähriger aus Osten mit seinem PKW. Da der 44-jährige davon ausgehen durfte, dass der 53-jährige geradeaus weiterfährt, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Durch den Zusammenstoß kam der PKW des 44-jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen. Der Schaden an den PKW betrug etwa 9.000 Euro. Der PKW der 53-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell