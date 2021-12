Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Die Polizei in der Weihnachtszeit - PI Cuxhaven startet Malwettbewerb für Kinder

Cuxhaven (ots)

Zu diesem Thema möchte die Polizeiinspektion Cuxhaven ab dem 06.12.2021 einen Malwettbewerb für die Kinder aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven starten. Was passiert in der Adventszeit oder zu Weihnachten bei der Polizei, welche Einsätze gibt es wohl oder feiert die Polizei sogar Weihnachten? Wir freuen uns über jedes Bild und sind auf eure Kreativität gespannt. Die Bilder können bei uns in der Dienststelle in Cuxhaven abgegeben, per Post geschickt oder als Scan an pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de gesendet werden. Einsendeschluss ist der 20.12.2021, eine Jury wird am Ende das Gewinnerbild küren und im Eingangsbereich der Polizei aushängen. Die Gewinnerin oder den Gewinner erwartet in tolles Weihnachtsgeschenk von eurer Polizei. Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren, Einsendeschluss ist der 20.12.21. Die genauen Teilnahmeinformationen findet ihr auf den facebookseiten https://www.facebook.com/polizei.cuxhaven.bs. https://www.facebook.com/PolizeidirektionOldenburg Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise unter: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_cuxhaven_wesermarsch/themen/malwettbewerb-die-polizei-in-der-weihnachtszeit-115886.html

