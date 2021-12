Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 12-Jährige mit Auto touchiert - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 30.11.2021, gegen 14:00 Uhr, stieg eine 12-Jährige an der Haltestelle Rohrlachstraße aus der Bahnlinie 9 aus und wollte zur gegenüberliegenden Bushaltestelle laufen. Beim Überqueren der Frankenthaler Straße an der Ampel erfasste vermutlich ein weißer VW Golf die 12-Jährige leicht mit dem Kotflügel, wodurch sie verletzt wurde.

Wer den Unfallhergang beobachtet hat und Angaben zu dem Auto bzw. dem Fahrer oder der Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

