POL-PPRP: LKW-Fahrer stößt mit Fahrradfahrer zusammen

Am 01.12.201, gegen 16:30 Uhr, wollte ein 42-Jähriger mit seinem LKW aus einer Baustelle in die Sternstraße einfahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg aus der Luitpoldstraße kommend und wollte nach rechts in die Sternstraße abbiegen, um hier auf dem Fahrradweg weiterfahren zu können. In dem Moment, als der 42-Jährige aus der Baustelle ausfuhr und der 51-Jährige aus der Luitpoldstraße fuhr, stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen, so dass der 51-Jährige stürzte und sich verletzte.

