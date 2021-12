Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Taschendieben in der Vorweihnachtszeit

Ludwigshafen (ots)

Am 01.12.2021, gegen 15:00 Uhr, war eine 77-Jährige in einem Euroshop in der Bismarckstraße. Sie trug ihre Handtasche über der Schulter am Körper und suchte Leuchtmittel. Als sie an einem Regal stand, befand sich neben ihr ein junger Mann, etwa 1,80 m groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, grauem Pullover und schwarzer Hose. Während die Seniorin in die nächste Regalreihe lief, bemerkte sie ein Ruckeln an ihrer Handtasche und stellte daraufhin fest, dass der Reißverschluss geöffnet war und ihre Geldbörse entwendet worden war.

Am 01.12.201, gegen 08:00 Uhr, war eine 78-Jährige in einem Supermarkt im Londoner Ring einkaufen. Dabei hängte sie ihren Stoffbeutel, in dem ihr Geldbeutel und ihr Schlüsseletui war, an den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie, dass beides aus der Tasche gestohlen worden war. Im Geldbeutel und Schlüsseletui befanden sich mehrere hundert Euro sowie Ausweisdokumente und eine EC-Karte. Beim Überprüfen ihres Kontos musste sie feststellen, dass kurze Zeit nach dem Diebstahl zwei Abhebungen von ihrem Konto von den unbekannten Tätern in Höhe von insgesamt 1.500 Euro durchgeführt wurden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, besonders gut auf die eigenen Wertsachen aufzupassen. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind Diebe besonders aktiv. Geld, Bankkarten und wichtige Dokumente sollten immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper, getragen werden.

Überall dort, wo viele Menschen zusammen kommen, vorzugsweise in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen, sind Taschendiebe gerne unterwegs. Sie lenken ihre Opfer ab, indem sie sie beispielsweise scheinbar unabsichtlich anrempeln oder nach der Uhrzeit oder dem Weg fragen. Die Polizei rät deshalb, jetzt in der Vorweihnachtszeit besonders vorsichtig und wachsam zu sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell