Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

HERSCHBERG (ots)

Nach einem Unfall am vergangenen Freitag, gegen 11.30 Uhr, in der Straße "Am Wasserturm", entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Personen seien nicht verletzt worden, der Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. Wie die Waldfischbacher Polizei mitteilt, handelt es ich beim flüchtenden PKW um einen schwarzen Kleinwagen mit KL Kennzeichen. Das Fahrzeug müsste linksseitig Beschädigungen aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06333/9270 zu melden. piwfb

