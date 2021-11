Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, den 18.11.2021, um 14:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bebra mit seinem Renault Kadjar die Bundesstraße 27 aus Richtung Haunetal Neukirchen kommend in Fahrtrichtung Burghaun. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild und kam letztendlich im Straßengraben zum Erliegen. Hierbei wurde der Fahrer des Renault leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 15.500 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Niederaula - Am Freitag, den 19.11.2021 um 20:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem Ford Fiesta die Ortslage Niederaula und wollte an der Kreuzung nach rechts in Richtung Mengshausen abbiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte für den jungen Mann grün. An der Kreuzung befindet sich ein Fußgängerüberweg mit einer für Fußgänger installierten Ampel. Diese zeigte für Fußgänger ebenfalls grün. An diesem überquerte ein 20-jähriger Mann aus Niederaula die Fahrbahn. Der Kraftfahrzeugführer übersah beim Abbiegevorgang den sich auf dem Zebrastreifen befindlichen Mann und kollidierte mit ihm. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Bad Hersfeld - Am 19.11.2021 um 23:05 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Ford Fiesta die Europaallee aus Richtung des Johannesberges kommend in Richtung des "Europakreisels". Auf dem vor dem "Europakreisel" kreuzenden Fußgängerüberweg befand sich ein 22-jähriger Radfahrer aus Limeshain. Die Frau übersah den Radfahrer, touchierte ihn mit ihrem Fahrzeug und brachte ihn zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht am linken Arm. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.

