Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mit 2,19 Promille unterwegs

Lingen (ots)

Ein Zeuge meldete am Donnerstag einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der Straße Im Brooke in Lingen unterwegs war. Im Rahmen einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die 46-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

