POL-PPRP: 34-Jährige stürzt mit Elektroroller - Zeuge ruft sofort Rettungswagen

Ludwigshafen (ots)

Am 01.12.201, gegen 23:50 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit einem Elektroroller auf der Sternstraße in Richtung Ludwigshafen-Oggersheim. An der Kreuzung Ruthenstraße wartete sie zunächst auf Grund einer roten Ampel. Nachdem die Ampel auf grün schaltete, überquerte sie die Fahrbahn der Ruthenstraße, um anschließend die Fahrt von der Fahrbahn auf dem Gehweg der Sternstraße fortzusetzen. Nach Überqueren der Straße fuhr sie gegen die Bordsteinerhöhung, fiel hin und verletzte sich am Kopf. Ein 47-jähriger Zeuge, der mit seinem Auto hinter der 34-Jährigen fuhr und den Unfallhergang beobachtet hatte, rief sofort einen Rettungswagen, der die 34-Jährige ins Krankenhaus brachte. Da bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 1,28 Promille ergab.

