Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abteilungsleiter Polizei Friedhelm Hinzen geht in den Ruhestand

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Mittwoch (28.07.) verabschiedete Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den Leitenden Polizeidirektor Friedhelm Hinzen im Kreishaus Grevenbroich.

Mit Ablauf des 31.07.2021 geht Friedhelm Hinzen nach insgesamt 43 Dienstjahren bei der Polizei NRW in den Ruhestand.

In dieser Zeit hat er viele Stationen durchlaufen. Bevor Friedhelm Hinzen im Jahr 1998 in den höheren Dienst wechselte, war er bereits in Köln, Dormagen und Neuss im Einsatz. Im Jahr 2012 übernahm er die Stelle des Abteilungsleiters Polizei im Kreis Heinsberg, bevor er im September 2015 ins Innenministerium nach Düsseldorf wechselte. Zuletzt war der 60-Jährige dort als Referatsleiter unter anderem für Grundsatzangelegenheiten der Einsatzbewältigung und für die Leitung des Lagezentrums der Landesregierung zuständig.

Seit 2017 hat er das Amt der Abteilungsleitung der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss bekleidet. Herr Petrauschke dankte Friedhelm Hinzen für seinen Einsatz und wünschte ihm alles Gute für den Ruhestand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell