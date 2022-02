Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfallflucht durch Busfahrer, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Zu einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro kam es am Dienstagnachmittag in Bischweier. Gegen 15:55 Uhr befuhr ein Busfahrer die Bahnhofstraße und bog nach rechts in die Einmündung der Murgtalstraße ein. Hierbei soll er mit seinem Heck die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Mercedes gestreift haben, dessen Fahrer dem Bus noch Platz für den Abbiegevorgang machen wollte. Der Busfahrer sei anschließend weitergefahren, ohne sich dem Fahrer des Mercedes Benz zu erkennen zu geben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Bus mit der Aufschrift "Werner Reisen" der Linien-Nr. 259 handeln soll. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07225 98870 zu melden.

/bk

