POL-PDNR: Alsdorf - Aufbruch eines Firmentransporters

Alsdorf (Sieg) (ots)

In der Nacht von Montag, 24.01.2022, auf Dienstag, 25.01.2022, wurde die Heckscheibe eines geparkten, weißen Transporters auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Höhe des Alsdorfer Kindergartens eingeschlagen. Zuvor wurde vergeblich versucht, die Hecktür des Transportes aufzuhebeln. Letztlich entwendeten unbekannte Täter aus dem Fahrzeug diverse Baumaschinen mit dazugehörigen Koffern im Wert von 5.000,- Euro.

Hinweise zu dem vorgenannten Aufbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

