Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrerin verletzt

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin und einem Audi-Fahrer kam es am Dienstagnachmittag auf der Ortenberger Straße. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 28-Jähriger Audi-Lenker auf der Ortenberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Gleichzeitig fuhr eine aus Richtung Werderstraße kommende, auf einem Radweg der Ortenberger Straße fahrende Zweiradlenkerin ohne abzusteigen oder anzukündigen auf einen dortigen Fußgängerüberweg. In Folge kollidierte die Frau frontal mit dem Wagen und stürzte zu Boden. Die 61-Jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ihrer Blessuren in das Klinikum Offenburg gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 2.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell