Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Senior bestohlen; In Spielothek eingebrochen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Senior von Trickdiebin bestohlen

Ein älterer Mann ist am Freitagvormittag das Opfer einer dreisten Trickdiebin geworden. Der über 80 Jahre alte Mann hatte gegen 10.30 Uhr einen höheren Geldbetrag an einem Automaten eines Geldinstituts in der Uracher Straße abgehoben. Die Geldscheine steckte er im Anschluss in einen Umschlag und begab sich zu seinem Fahrzeug, das vor dem Gebäude abgestellt war. In seinem Pkw legte er den Umschlag auf dem Beifahrersitz ab. Hierbei wurde der Senior von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Diese zeigte ihm eine Bettelkarte vor und ließ sich nicht abwimmeln. Auf der Fahrerseite beugte sie sich ins Innere des Wagens und ließ für den Mann unbemerkt die Scheibe der Beifahrertür herunter. Im Anschluss ging sie um das Auto herum, beugte sich durch die heruntergelassene Scheibe nach innen und hielt dem Mann nochmals die Bettelkarte vor, um ihn abzulenken. Später bemerkte der Rentner, dass der Umschlag entwendet worden war. Die Trickdiebin ist etwa 30 Jahre alt und zirka 170 cm groß. Von der Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sie eine beige Jacke anhatte. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Einbruch in Ebingen

Eine Spielothek in der Sigmaringer Straße in Ebingen ist in der Nacht zum Freitag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Mitternacht und 9.20 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Gebäude ein und wuchtete im Inneren mehrere Automaten auf. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe gelang dem Kriminellen anschließend die Flucht. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell